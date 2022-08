Sylvine Bouan nommée directrice financière de Voltalia

(AOF) - Voltalia acteur international des énergies renouvelables, annonce l'arrivée de Sylvine Bouan le 1er juillet 2022 au poste de directrice financière. Sylvine Bouan dispose de 20 ans d'expérience en finance. Après plus de six ans passés dans l'audit chez KPMG en France, en Roumanie et en Russie, elle devient en 2009 directrice financière des supermarchés Auchan Russie. De retour en France, Sylvine Bouan devient directrice financière Corporate d'Auchan Retail International, puis directrice financière & patrimoine d'Auchan France.

Elle succède à Marie-Odile Lavenant, qui a pris de nouvelles responsabilités au sein du groupe en tant que directrice de l'audit interne et administratrice au sein des conseils d'administration d'une série de filiales, à commencer par Helexia et Greensolver.

AOF - EN SAVOIR PLUS

