Sylviane Gindre nommée présidente de l'UNMI

(AOF) - Ancienne directrice générale de la Mutuelle des chambres de commerce et d'industrie (MCCI), l'administratrice, depuis 2007, de l'Union nationale mutualiste interprofessionnelle (UNMI) succède à Michel Liautard à la présidence du conseil d'administration. Elle poursuivra son action, notamment les initiatives de ces dernières années, comme le développement de l'ACS et, en 2019, la création de la mutuelle UNMI'Mut, spécialisée en prévoyance et assurance emprunteur.