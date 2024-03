Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Syensqo: une semaine consacrée à l'innovation information fournie par Cercle Finance • 18/03/2024 à 10:58









(CercleFinance.com) - Le groupe chimique belge Syensqo a prévu d'organiser cette semaine une série d'événements consacrés à l'innovation, peut-être l'occasion de faire oublier la déception liée à la présentation de ses résultats annuels, la semaine dernière.



Dans un communiqué, l'ancienne filiale de Solvay souligne que les activités de recherche et d'innovation (R&D) représentent quelque 15% de ses effectifs et 5% de son chiffre d'affaires, avec une implantation sur 12 sites majeurs.



Le groupe dit vouloir mettre en évidence ses dernières avancées dans la mobilité propre, la circularité et l'hydrogène vert, mais aussi faire un point sur son fonds de capital-investissement Syensqo Ventures, qui finance des start-ups.



Le programme prévoit entre autres une visite, jeudi, de son centre de recherche et d'innovation situé à Paris-Aubervilliers ainsi que le lancement du salon dédié à la technologie 'Hello Tomorrow', dont il est le partenaire principal.



Pénalisé par des résultats annuels 2023 sans surprise et des perspectives 2024 jugées décevantes, le titre avait perdu plus de 5% en trois séances la semaine passée.



Depuis son introduction en Bourse, en décembre dernier, l'action affiche désormais un repli de 18% alors que Solvay, son ancienne maison-mère - dont le profil de croissance est pourtant jugé moins dynamique - a grimpé de près de 25%.





