Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Syensqo: trimestre moins bon que prévu, objectifs abaissés information fournie par Cercle Finance • 01/08/2024 à 11:11









(CercleFinance.com) - Syensqo a revu jeudi à la baisse ses objectifs annuels à la baisse après avoir dégagé des résultats inférieurs aux attentes au deuxième trimestre, sous l'effet d'une reprise plus lente sur certains marchés et d'une incertitude macroéconomique considérée comme 'persistante'.



Son Ebitda sous-jacent est ressorti à 378 millions d'euros sur le trimestre écoulé, en baisse de plus de 12% d'une année sur l'autre, alors que le consensus visait 386 millions d'euros.



Sur un an, le chiffre d'affaires net a diminué de 5% en données organiques, à 1,7 milliard d'euros, sous l'effet d'une baisse des prix de 5%.



S'il dit prévoir de renouer avec une croissance de ses volumes en glissement annuel au second semestre 2024, le groupe chimique indique avoir abaissé ses perspectives pour l'ensemble de l'année 2024.



L'entreprise indique désormais prévoir un Ebitda sous-jacent compris dans une fourchette allant de 1,4 à 1,475 milliard d'euros sur l'exercice, contre un intervalle de 1,4 à 1,55 milliard d'euros précédemment.



A titre de comparaison, le consensus visait jusqu'ici un chiffre de 1,49 milliard d'euros.



Suite à cet avertissement, l'action Syensqo cotée à la fois sur Euronext Bruxelles et Paris décrochait de plus de 6% jeudi matin en fin de matinée.





Valeurs associées SYENSQO 76,37 EUR Euronext Bruxelles -6,56%