Syensqo: résultats solides, mais reprise incertaine

(CercleFinance.com) - Syensqo a déçu les investisseurs jeudi en évoquant une reprise économique mondiale 'incertaine', quand bien même ses résultats de premier trimestre ont dépassé les attentes du marché.



Le groupe de chimie, issu de la scission de Solvay en début d'année, a publié ce matin un Ebitda sous-jacent en repli de 23% à 363 millions d'euros, en ligne avec les perspectives qu'il avait précédemment communiquées.



Cette performance est néanmoins supérieure au consensus des analystes, qui s'était établie à 354 millions d'euros.



Le chiffre d'affaires net s'est quant à lui replié de 10% d'une année sur l'autre, pour atteindre 1,6 milliard d'euros.



En rythme séquentiel, il affiche toutefois une progression de 3%, tandis que l'Ebitda sous-jacent s'est accru de 23% d'un trimestre à l'autre, portés par un rebond des volumes.



'Bien que nos résultats du premier trimestre 2024 aient bénéficié d'une meilleure dynamique des volumes (...) le rythme d'une reprise macroéconomique globale reste incertain', a prévenu sa directrice générale, Ilham Kadri, dans un communiqué.



Par conséquent, le groupe s'est contenté de réaffirmer ses perspectives précédemment partagée, tablant notamment sur un Ebitda sous-jacent entre 1,4 et 1,55 milliard d'euros cette année.



Le titre coté à la fois sur les Bourses de Bruxelles et de Paris perdait 1,5% suite à cette publication sans éclat.





Valeurs associées SYENSQO Euronext Paris -100.00% SYENSQO Euronext Bruxelles -2.98%