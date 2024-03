Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Syensqo: repli de 13% de l'EBITDA sous-jacent en 2023 information fournie par Cercle Finance • 12/03/2024 à 07:43









(CercleFinance.com) - Syensqo publie au titre de l'exercice 2023 un bénéfice net sous-jacent de 752 millions d'euros et un EBITDA sous-jacent en repli de 13,1%, mais en ligne avec ses objectifs à 1,62 milliard, soit une marge améliorée de 10 points de base à 23,7%.



Le chiffre d'affaires net du groupe belge de chimie de spécialités -issu de la scission récente de Solvay- s'est établi à 6,83 milliards d'euros, en diminution organique de 10,2% par rapport à une année 2022 record, en raison d'une baisse des volumes de 11%.



Un dividende de 1,62 euro par action sera soumis à l'AG du 23 mai. Pour 2024, Syensqo anticipe un EBITDA sous-jacent entre 1,4 et 1,55 milliard d'euros, le bas de cette fourchette étant 'aligné sur la dynamique actuelle du marché'.





Valeurs associées SYENSQO Euronext Paris -100.00% SYENSQO Euronext Bruxelles 0.00%