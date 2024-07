Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Syensqo: protocole d'accord avec Allozymes information fournie par Cercle Finance • 04/07/2024 à 09:54









(CercleFinance.com) - Syensqo annonce la signature d'un protocole d'accord avec Allozymes, start-up singapourienne d'ingénierie enzymatique, pour développer des biosolutions avancées pour les soins ménagers et personnels, en particulier pour le marché des soins de la peau.



La plateforme microfluidique d'Allozymes 'permet le développement rapide et rentable d'ingrédients et de bioprocédés biofabriqués, établissant ainsi une nouvelle norme en matière d'innovation et de durabilité dans l'industrie', explique le chimiste belge.



Ce protocole d'accord marque ainsi 'une étape importante dans le programme stratégique de Syensqo visant à développer rapidement son portefeuille d'ingrédients de spécialité de beauté basés sur la biotechnologie'.





Valeurs associées SYENSQO 85,11 EUR Euronext Bruxelles -0,35%