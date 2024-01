Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Syensqo: partenariat avec avec la Fondation Ellen MacArthur information fournie par Cercle Finance • 18/01/2024 à 09:44









(CercleFinance.com) - Syensqo a annoncé jeudi la signature d'un partenariat stratégique avec la Fondation Ellen MacArthur, avec l'objectif affiché de renforcer ses engagements en matière d'innovation en économie circulaire.



Aux termes de cet accord d'une durée de trois ans, la Fondation continuera à s'appuyer sur les apports et l'expertise de Syensqo, tout en poursuivant ses recherches en faveur de l'élimination des déchets, la circularité des produits et la régénération de la nature.



Syensqo dit vouloir, de son côté, se concentrer sur trois domaines, à savoir le recyclage des matériaux précieux, l'allongement de la durée de vie des matériaux et la conception de produits biodégradables.



Le groupe de chimie de spécialités, qui s'est donné comme objectif de parvenir à la neutralité carbone d'ici à 2040, indique que plus de 80% de ses projets d'innovation sont actuellement consacrés aux solutions durables.





