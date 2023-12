Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Syensqo: le titre en forte hausse pour ses débuts en Bourse information fournie par Cercle Finance • 11/12/2023 à 09:40









(CercleFinance.com) - L'action du groupe de chimie de spécialités Syensqo s'inscrit en forte hausse lundi pour sa première séance de cotation en Bourse suite à la finalisation de sa scission d'avec Solvay.



Vers 09h20, le titre coté sur Euronext Bruxelles et Paris s'adjuge un peu plus de 12%, tandis que celui de Solvay reste pour l'instant suspendu.



Syensqo est officiellement né vendredi à l'issue de l'assemblée génération des actionnaires de Solvay, qui ont largement soutenu le projet de séparation sur la base de 99,5% de votes favorables.



La nouvelle entreprise - qui emploie plus de 13.000 employés dans 30 pays - a hérité des activité de croissance de Solvay, notamment dans les batteries, l'hydrogène vert, les composites thermoplastiques, les matériaux renouvelables et les biotechnologies.



Ses composés sont utilisés dans des domaines tels que l'habitat, l'alimentation, et les biens de consommation, les avions, les voitures, les batteries, les appareils électroniques ou encore la santé.



Son chiffre a atteint 7,9 milliards d'euros l'an dernier.



L'entité a récemment déclaré viser une croissance organique de 5% à 7% de ses ventes nettes sur la période 2024-2028 pour une marge opérationnelle courante (Ebitda) attendue autour de 25% à horizon 2028.



'La patronne de Solvay, Ilham Kadri, dirigera Syensqo, ce qui témoigne de l'intérêt de l'une des structures par rapport à l'autre', soulignent ce matin les analystes d'Invest Securities.



Aux niveaux actuels, sa capitalisation boursière ressort à plus de 9,8 milliards d'euros, laissant une valorisation théorique post-scission de moins de trois milliards d'euros pour Solvay.



Syensqo devrait être prochainement intégré dans les grands indices boursiers de référence, dont le BEL 20, le STOXX Europe 600, le MSCI Europe et le FTSE Russell.





