Syensqo: lancement d'un programme de rachat d'actions

(CercleFinance.com) - Syensqo a annoncé mardi le lancement aujourd'hui d'un programme de rachat d'actions propres dont le montant pourrait atteindre 87 millions d'euros sur la base des niveaux de cours actuels.



Dans un communiqué, le groupe de chimie de spécialités indique qu'il prévoit d'acquérir un maximum de 983.000 actions jusqu'au 20 décembre au plus tard.



Ilham Kadri, sa directrice générale, explique que ce programme est un 'signe de confiance' dans la stratégie de croissance de la société et qu'il témoigne de l'importance accordé à l'engagement des employés et à la rétention des talents clés.



Ces rachats d'actions visent en effet à couvrir les obligations actuelles et futures dans le cadre des plans d'incitation à long terme destinés aux employés.





