Syensqo: lancement d'un fonds philanthropique

(CercleFinance.com) - Syensqo fait part du lancement d'un nouveau fonds qui 'défendra un large éventail de causes dans le monde entier', notamment la protection de la planète, le développement de l'innovation, ainsi que la promotion de l'éducation et de la solidarité communautaire.



L'administration du Fonds Syensqo a été confiée à la Fondation Roi Baudouin, spécialisée dans la gestion des fonds philanthropiques, et sa gouvernance est assurée par un comité d'évaluation et un comité de gestion.



Ce dernier comprend le CEO de Syensqo Ilham Kadri, l'ancien CEO de Solvay Christian Jourquin (président), ainsi que Peter Piot, Nathalie van Ypersele et Stefan Schäfers (directeur de programme de la Fondation Roi Baudouin).





