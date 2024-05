Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Syensqo: la DG nommée à la tête de la fédération chimique information fournie par Cercle Finance • 06/05/2024 à 10:45









(CercleFinance.com) - Syensqo a annoncé lundi que sa directrice générale Ilham Kadri avait été nommée à la présidence du Conseil européen de l'industrie chimique (Cefic).



La cadre dirigeante va succéder à ce poste à Martin Brudermüller, l'ancien patron du géant allemand BASF, qui est parti à la retraite le mois dernier.



Créé en 1972, le Conseil européen de l'industrie chimique (Cefic) est considéré comme le porte-parole des grandes, moyennes et petites entreprises chimiques de toute l'Europe.



La fédération est notamment à l'origine de la récente 'Déclaration d'Anvers', signée par 1000 entreprises et organisations du Vieux Continent appelant à un 'pacte industriel européen ambitieux'.



'Dans les mois à venir, mon ambition est de voir l'Europe placer la compétitivité de l'industrie au coeur de son processus décisionnel', a souligné Ilham Kadri.



Elle affiche aussi son souhait que l'Europe devienne le centre mondial de l'innovation, notamment sur la base d'une forte demande du marché pour les produits les plus durables.





Valeurs associées SYENSQO Euronext Paris -100.00% SYENSQO Euronext Bruxelles +0.05%