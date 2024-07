Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Syensqo: investissement dans Azerys finalisé information fournie par Cercle Finance • 08/07/2024 à 09:47









(CercleFinance.com) - Syensqo indique avoir finalisé l'acquisition d'une participation majoritaire dans Azerys, spécialiste de l'extraction de romarin avec des actifs à El Jadida au Maroc, opération qui élargit ses capacités sur le marché de la consommation de produits naturels.



Azerys produit des conservateurs 100% naturels à base de plantes, sans OGM, à base d'extrait de romarin, capables de remplacer les additifs alimentaires chimiques, en phase avec la demande des consommateurs pour des ingrédients alimentaires plus naturels.



'Cette acquisition sert notre mission de fournir des solutions durables et naturelles et nous sommes impatients d'explorer de nouvelles possibilités grâce à la puissance des technologies d'extraction vertes', commente Ilham Kadri, CEO de Syensqo.





Valeurs associées SYENSQO 83,93 EUR Euronext Bruxelles -1,04%