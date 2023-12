Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Syensqo: entrée dans le BEL 20 le 18 décembre information fournie par Cercle Finance • 12/12/2023 à 07:42









(CercleFinance.com) - Euronext annonce une mise à jour des résultats de sa revue trimestrielle de décembre 2023 pour ses principaux indices de la Bourse de Bruxelles, avec en particulier l'intégration de Syensqo dans l'indice-phare de cette place, le BEL 20.



Cette entrée du groupe belge de chimie de spécialité dans l'indice, au détriment de la société technologique Barco, prendra effet après la fermeture des marchés le vendredi 15 décembre et sera effective à partir du lundi 18 décembre.



Pour rappel, Syensqo est officiellement né vendredi dernier de la scission de Solvay. La nouvelle entreprise emploie plus de 13.000 employés dans 30 pays et a réalisé un chiffre d'affaires de 7,9 milliards d'euros l'an dernier.





Valeurs associées SYENSQO Euronext Paris 0.00% SYENSQO Euronext Bruxelles 0.00%