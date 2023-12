Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Syensqo: en forte progression après l'analyse de Berenberg information fournie par Cercle Finance • 12/12/2023 à 17:37









(CercleFinance.com) - Le titre progresse de plus de 6% après l'analyse positive de Berenberg. Le bureau d'analyses a annoncé mardi avoir initié la couverture du titre Syensqo avec une recommandation d'achat et un objectif de cours de 117 euros.



Du point de vue de l'analyste, la scission avec Solvay représente le point culminant du processus qui n'a cessé de caractériser l'industrie chimique ces dix dernières années, à savoir celui d'un glissement graduel des marchés traditionnels vers les segments dits 'de spécialité', générant davantage de rentabilité, de trésorerie et de valorisation boursière.



Au-delà de ces considérations purement sectorielles, l'intermédiaire estime toutefois que Syensqo offre aux investisseurs un 'rare' levier en vue de se positionner sur un spécialiste de la chimie de spécialités disposant d'un portefeuille de pointe.





Valeurs associées SYENSQO Euronext Paris 0.00% SYENSQO Euronext Bruxelles +6.46%