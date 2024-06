Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Syensqo: émission d'obligations inaugurale finalisée information fournie par Cercle Finance • 05/06/2024 à 08:00









(CercleFinance.com) - Syensqo annonce avoir clôturé son émission d'obligations inaugurale pour un montant nominal de 1,2 milliard de dollars en deux tranches de même montant, respectivement avec des échéances de cinq et 10 ans et avec des coupons fixes de 5,65% et 5,85%.



'La transaction a suscité un vif intérêt sur le marché, avec un carnet d'ordres sursouscrit de plus de quatre fois, dépassant les cinq milliards de dollars, et la participation de plus de 125 investisseurs institutionnels', souligne le chimiste de spécialités.



La société belge ajoute que le produit de cette offre sera utilisé pour ses besoins généraux, y compris le remboursement du crédit-relais mis en place fin 2023, dans le cadre de la scission du groupe Solvay.





Valeurs associées SYENSQO 92.52 EUR Euronext Bruxelles -0.36%