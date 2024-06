Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Syensqo: création d'un conseil scientifique information fournie par Cercle Finance • 17/06/2024 à 10:05









(CercleFinance.com) - Syensqo annonce la création d'un nouveau conseil scientifique, pour l'aider à 'intégrer le meilleur de la science dans ses projets d'innovation, à identifier et à évaluer les technologies émergentes et à faciliter les liens avec la communauté scientifique externe'.



Le conseil est composé de quatre universitaires de premier plan dans le domaine de la chimie, à savoir Ben Feringa (prix Nobel 2016 et ancien lauréat du prix Ernest Solvay 2015), Avelino Corma, Juan de Pablo et Karim Zaghib.



Le conseil se réunira deux fois en 2024, en mettant l'accent sur l'examen des progrès et de l'orientation future des projets clés en cours, ainsi que l'exploration des technologies émergentes, y compris le rôle de l'IA.





Valeurs associées SYENSQO 89.72 EUR Euronext Bruxelles +1.57%