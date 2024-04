Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Syensqo: construit une usine de PVDF aux Etats-Unis information fournie par Cercle Finance • 25/04/2024 à 17:10









(CercleFinance.com) - Syensqo annonce avoir inauguré la construction de sa future usine de fluorure de polyvinylidène (PVDF) de qualité batterie à Augusta, en Géorgie (USA). Pour rappel, le PVDF est un fluoropolymère thermoplastique utilisé comme liant lithium-ion et revêtement séparateur dans les batteries.



Une fois achevé, le site deviendra la plus grande installation de production de PVDF en Amérique du Nord, permettant de répondre aux besoins croissants des marchés nationaux de stockage d'énergie.



Le nouveau site produira notamment le Solef, soit le produit PVDF signature de Syensqo, qui permet d'offrir aux véhicules électriques une meilleure autonomie tout en prolongeant la durée de vie de la batterie et en améliorant la sécurité de la batterie.



'L'inauguration de notre nouvelle installation marque une étape importante pour la croissance de notre entreprise et pour la croissance continue de l'industrie américaine des véhicules électriques', a commenté le Dr Ilham Kadri, dirigeant de Syensqo.



Syensqo estime que le site produira du PVDF pour plus de 5 millions de batteries de véhicules électriques par an à pleine capacité, soit 45 % de la demande prévue de PVDF d'ici 2030.







Valeurs associées SYENSQO Euronext Paris -100.00% SYENSQO Euronext Bruxelles -0.43%