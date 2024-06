Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Syensqo: BlackRock franchit le seuil des 3% à la hausse information fournie par Cercle Finance • 21/06/2024 à 12:21









(CercleFinance.com) - BlackRock, le numéro un mondial de la gestion d'actifs, a franchi en hausse le seuil de 3% des droits de vote de Syensqo, apprend-on vendredi dans un avis financier publié par le groupe de chimie de spécialités.



En date du 14 juin, le gestionnaire new-yorkais détenait 3,02% des droits de vote ainsi que 0,67% sous forme d'instruments financiers, soit une participation totale de 3,69%, peut-on lire dans la notification.



A titre de comparaison, BlackRock avait déclaré posséder un jour plus tôt, c'est-à-dire le 13 juin, 2,98% des droits de vote et 0,67% sous forme d'instruments financiers, soit une participation de 3,66%.





Valeurs associées SYENSQO 87,51 EUR Euronext Bruxelles -2,43%