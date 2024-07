Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Syensqo: accord de collaboration stratégique avec Orbex information fournie par Cercle Finance • 25/07/2024 à 15:55









(CercleFinance.com) - Syensqo annonce avoir signé avec Orbex, société de services de lancement spatial privés, un accord de collaboration stratégique visant à améliorer le développement et le déploiement de technologies aérospatiales de nouvelle génération.



Ils collaboreront à l'intégration des matériaux adhésifs, composites et polymères spécialisés avancés de Syensqo dans les lanceurs d'Orbex afin de faire progresser les performances, la durabilité et la durabilité des systèmes de lancement orbital.



Ce partenariat se concentrera sur la promotion de l'adoption de matériaux avancés dans les applications les plus difficiles pour les systèmes de lancement spatial, en mettant l'accent sur la réduction du poids, la résistance thermique et l'amélioration de l'intégrité structurelle.





