Sycoyield 2026 : premier fonds a échéance pour Sycomore Asset Management

(AOF) - Sycomore Asset Management (AM) lance son premier fonds daté, Sycoyield 2026, fruit d'une sélection rigoureuse d'obligations d'entreprises à haut rendement. Celles-ci seront portées jusqu'à maturité, tant que le profil rendement/risque sera considéré comme attractif par l'équipe de gestion. Classée SFDR 8, la sélection de titres prend en compte les enjeux ESG.

Sycoyield 2026 est constitué d'obligations d'entreprises à haut rendement, dont la notation moyenne par les émetteurs est BB au 05.09.2022. Elles sont libellées en euros et leur échéance se situe principalement à un horizon 2026. Elles ont vocation à être conservées jusqu'à leur maturité.

L'équipe de gestion entend utiliser cette stratégie de portage pour bénéficier de la hausse actuelle des taux et des spreads et limiter l'impact d'une variation des taux d'intérêt à l'échéance.

"Dans le contexte actuel de remontée des taux d'intérêt et d'écartement des primes de crédit, les obligations d'entreprises nous semblent offrir une bonne rémunération du risque. Aujourd'hui, le fonds affiche un rendement brut annualisé à maturité supérieur à 5%", déclare Emmanuel de Sinety, gérant du fonds. "Le portefeuille devrait comprendre une cinquantaine de valeurs environ", souligne Stanislas de Bailliencourt, directeur des Investissements.

L'équipe de gestion est composée de quatre spécialistes qui gèrent plus d'un milliard d'euros sur des stratégies crédit.

"Sycoyield 2026 est une solution d'investissement qui nous semble adaptée à l'environnement de marché volatil et incertain dans lequel nous évoluons et aux investisseurs disposant d'un horizon d'investissement aligné sur celui du fonds", affirme Jean-Pierre Grignon, directeur commercial France et pays francophones.