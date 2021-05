Sycomore Asset Management renforce son équipe de gestion obligataire

(AOF) - Sycomore Asset Management a annoncé la nomination de Tony Lebon en qualité d'analyste senior, spécialisé dans le crédit High Yield européen. Il renforce l'équipe de gestion, désormais composée de 25 gérants-analystes, parmi lesquels 9 experts dédiés à l'ESG. Tony Lebon, 33 ans, a démarré sa carrière en 2012 dans le groupe Société Générale en tant qu'analyste actions sur les Small & Mid caps dans différents secteurs (IT, loisirs/voyages, équipementiers, immobilier).

Ayant rejoint Oddo BHF en 2014, il s'est spécialisé dans les obligations convertibles et le High Yield européens, tous secteurs confondus, et a acquis de solides compétences dans les situations spéciales et les restructurations de dettes.

Il a notamment co- développé une méthode d'analyse de la gouvernance des émetteurs, axée principalement sur la transparence comptable.

Il est diplômé de Neoma Business School.