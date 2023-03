Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sword: vers un ralentissement de la croissance en 2023 information fournie par Cercle Finance • 09/03/2023 à 12:28









(CercleFinance.com) - Sword a déclaré hier soir s'attendre à un ralentissement de sa croissance organique cette année à l'occasion de la publication de ses comptes annuels 2022.



Le groupe de conseil technologique dit prévoir une croissance organique de 15% en 2023, à comparer avec une progression de 26,3% l'an dernier.



Sur l'année 2022, son chiffre d'affaires consolidé a atteint 272,3 millions d'euros, soit une croissance organique de 28,5% à périmètre constant et de 26,3% à périmètre et taux de change constants.



Son excédent brut d'exploitation (EBITDA) s'est, lui, accru de 19,8% à 35,1 millions d'euros, contre 29,3 millions en 2021, pour une marge d'EBITDA qui s'est tassée à 12,9%, contre 13,6% un an plus tôt.



Dans son communiqué, la société dit vouloir continuer à mener une politique de croissance organique 'ambitieuse', mais 'soucieuse de conserver une rentabilité stable'.



Après ces annonces, l'action Sword perdait environ 3,5% jeudi à la Bourse de Paris. Aux cours actuels, le groupe affiche une capitalisation boursière de l'ordre de 450 millions d'euros.





