Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Sword: une acquisition en Suisse Alémanique information fournie par Cercle Finance • 02/09/2024 à 09:25









(CercleFinance.com) - Sword Group annonce procéder à l'acquisition de INCOR, société basée à Berne et spécialisée dans la transformation digitale, acquisition qui s'inscrit dans sa stratégie annoncée d'implantation en Suisse Alémanique.



'INCOR a développé des savoir-faire digitaux sur des projets long-terme dédiés principalement aux institutions gouvernementales de la Confédération Helvétique', précise le groupe français de services informatiques.



La tendance de chiffre d'affaires actuelle d'INCOR est de six millions de francs suisses avec une marge d'EBITDA de 8% qui doit progresser dès 2025. Cette société sera consolidée dans les comptes de Sword à partir du 1er juillet 2024.





Valeurs associées SWORD GROUP 32,30 EUR Euronext Paris +0,16%