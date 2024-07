Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Sword: recherché après deux acquisitions au Royaume-Uni information fournie par Cercle Finance • 01/07/2024 à 12:22









(CercleFinance.com) - L'action Sword s'inscrit en forte hausse lundi à la Bourse de Paris suite à l'annonce de deux acquisitions au Royaume-Uni dans les domaines de l'intelligence artificielle et de la cybersécurité.



Vers 12h10, le titre gagne plus de 7%, les investisseurs saluant le rachat 'stratégique' de ces sociétés, toutes deux basées en Ecosse.



IACS, une microsociété basée à Aberdeen, s'est spécialisée dans la sécurité numérique des réseaux de contrôle des processus industriels, avec des savoir-faire applicables à tous les secteurs couverts par Sword.



Son chiffre d'affaires se situe autour de 2,9 millions d'euros par an pour une marge opérationnelle (Ebitda) de 20%. Le taux de croissance de l'entreprise, une fois intégrée à Sword, est attendu autour de 15% par an.



AAA, une société basée à Aberdeen spécialisée dans l'intelligence artificielle, était jusqu'ici un cabinet de recrutement et de placement de salariés, qui avait été partiellement cédé par Sword il y a un an.



AAA ayant restructuré son offre autour de l'IA, le groupe technologique français explique avoir décidé de racheter cette société, dont le chiffre d'affaires atteint huit millions d'euros par an une marge d'Ebitda de 2%.



Avec l'intégration des produits Sword d'intelligence artificielle, l'objectif de marge d'Ebitda pour 2025 se trouve relevé à 9%, puis à 12% à horizon en 2026.





