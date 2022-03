Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Sword: réalise l'acquisition de Ping Network Solutions information fournie par Cercle Finance • 21/03/2022 à 09:48

(CercleFinance.com) - Le groupe annonce l'acquisition de la société Ping Network Solutions. Ping conçoit, fournit, met en oeuvre et assure le support et la gestion des solutions de réseau à travers une clientèle internationale couvrant tous les principaux marchés verticaux, à savoir l'énergie, les services financiers, l'éducation, le secteur public, la fabrication et la construction.



Ping Network Solutions prévoit un chiffre d'affaires d'environ 13 millions d'euros pour 2022. La consolidation de cette société dans les comptes du Groupe interviendra le 1er mars 2022.



Dave Bruce, CEO de Sword UK, a déclaré : ' Cette allliance nous permettra nottament d'offrir une gamme plus complète de solutions à nos clients. L'équipe Ping possède un niveau exceptionnel de compétences et d'expérience dans leur domaine et se concentre sur la fourniture de solutions de qualité - elle s'adaptera parfaitement à Sword '.