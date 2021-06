Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sword : peu de réaction au contrat avec le Parlement européen Cercle Finance • 16/06/2021 à 11:43









(CercleFinance.com) - L'action Sword réagit peu mercredi à la Bourse de Paris après l'annonce d'un contrat-cadre avec le Parlement Européen, qui va pourtant venir gonfler le carnet de commandes du groupe technologique. La réaction de l'action Sword est peu spectaculaire puisqu'elle grignote actuellement moins de 0,3%, dans un marché parisien globalement stable. Aux termes de l'accord dévoilé mardi soir, la filiale Sword Technologies, en tant que membre du consortium OneCode, a signé un contrat-cadre de 54 millions d'euros avec le Parlement Européen. Le contrat porte sur notamment sur le développement et la maintenance des systèmes d'information. 'Bien qu'il soit certainement réparti sur plusieurs années, ce contrat apparait très important par rapport à la taille de la société', constatent ce matin les analystes d'Invest Securities. Le bureau d'études parisien s'attend en effet à ce que Sword génère un chiffre d'affaires de l'ordre de 193 millions d'euros cette année.

Valeurs associées SWORD GROUP Euronext Paris +1.20%