Sword: objectifs réévalués, 2023 bien meilleur que prévu

(CercleFinance.com) - Sword Group a annoncé mercredi soir avoir réévalué ses perspectives de croissance organique pour la période 2024-2028 après avoir fait bien mieux que prévu l'an dernier.



Le spécialiste de la transition numérique, qui tient aujourd'hui une réunion d'investisseurs à Paris, dit prévoir une croissance organique annuelle aux alentours de 15%, avec une rentabilité stable proche de 12%.



Sword avait indiqué en janvier s'attendre à une croissance de plus de 13% accompagnée d'un marge de 12% par an jusqu'à 2028, soit un doublement du chiffre d'affaires à cinq ans.



Sur la base de ses nouvelles projections, le groupe déclare envisager un chiffre d'affaires supérieur à 320 millions d'euros pour 2024, là où les analystes anticipaient un chiffre de 317 millions d'euros.



Le dividende proposé à l'assemblée générale annuelle sera de 1,7 euro par action, un niveau là encore supérieur aux attentes du consensus (1,45 euro).



Cette annonce intervient alors que l'entreprise a enregistré l'an dernier une croissance organique supérieure de quatre points à son objectif.



Initialement projetée à 15%, la croissance organique a atteint 19% en 2023.



Dans son communiqué, Sword indique que sa collecte de cash a été 'particulièrement forte' au second semestre, ce qui lui permet d'afficher une position de trésorerie de 32,6 millions d'euros au 31 décembre 2023, contre 15,8 millions d'euros fin juin 2023.



Sa rentabilité (marge d'Ebitda) s'est établie à 12,3% l'an dernier.



Suite à ces annonces, le titre du spécialiste des projets IT et digitaux, qui emploie plus de 3000 personnes dans une cinquantaine de pays, progressait de près de 6% jeudi matin à la Bourse de Paris.





Valeurs associées SWORD GROUP Euronext Paris +5.03%