Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Sword: marge d'EBITDA en léger repli au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 19/07/2024 à 08:40









(CercleFinance.com) - Sword Group publie au titre de son premier semestre 2024 un EBITDA de 18,9 millions d'euros, soit une marge en léger retrait de 0,2 point à 12% pour un chiffre d'affaires de 156,9 millions, en croissance de 15,7% à périmètre et taux de change constants.



'Hormis les acquisitions de AAA et de IACS, le premier semestre 2024 se caractérise par une croissance soutenue en dépit du contexte international actuel', souligne le groupe de services informatiques, qui confirme son business plan 2028.





Valeurs associées SWORD GROUP 33,95 EUR Euronext Paris +2,41%