Sword: le titre monte après une fin d'année 'en trombe'

(CercleFinance.com) - L'action Sword Group s'inscrit en nette hausse (+2,6%) jeudi à la Bourse de Paris alors que le groupe technologique a signé une 'fin d'année en trombe' d'après les analystes.



Le spécialiste de la transformation digitale a enregistré un chiffre d'affaires de quatrième trimestre de 72,3 millions d'euros en termes consolidés, soit une croissance organique de 29,5%.



A taux de change constant, la croissance de son activité s'est établie à 26,4% sur les trois derniers mois de l'année.



Au niveau de la rentabilité, la marge d'Ebitda ressort à 13,2%, une performance très supérieure l'objectif de 12% que s'était donné le groupe.



Sur l'ensemble de l'exercice 2022, le chiffre d'affaires consolidé atteint 272,3 millions d'euros, ce qui correspond à une croissance organique de 28,5%, pour une marge d'Ebitda de 12,9%.



Les analystes d'Euroland, qui saluent ce matin des chiffres 'remarquables', rappellent qu'ils attendaient pour leur part une marge opérationnelle de l'ordre de 12,5%.



Saluant 'une fin d'année en trombe', la société de Bourse maintient sa recommandation d'achat sur le titre, assortie d'un objectif de cours de 53 euros.



S'agissant de ses perspectives, Sword indique qu'il prévoit de mener une politique de croissance organique ambitieuse cette année, tout en conservant une rentabilité stable.



Son budget pour 2023 fait apparaître un objectif de croissance organique de 15%.





Valeurs associées SWORD GROUP Euronext Paris +2.51%