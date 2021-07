SWORD GROUP : nette accélération de la croissance interne et rachat en Suisse

Les acteurs du conseil en technologies auront particulièrement souffert en 2020, en enregistrant une chute de 12,3% de leur activité. Ils sont, en effet, très présents dans deux secteurs particulièrement impactés par la crise sanitaire, l'aéronautique civile et l'automobile. C'est dans le conseil en technologies que le risque de suppressions d'emplois est le plus important. Syntec Numérique évalue à 10.000 les postes en danger sur ce créneau.

Selon les prévisions du Syndicat professionnel des acteurs du numérique (Syntec Numérique), le recul de l'activité devrait atteindre 4,6% pour l'ensemble de l'année 2020. Néanmoins la fin d'année a été plus clémente pour les professionnels. La situation s'est légèrement améliorée depuis septembre, au niveau des appels d'offres et du carnet de commandes.

Les opérations de Sword Suisse entrent ainsi dans le Top 3 des sociétés de services IT en Suisse romande.

Leurs expertises réunies permettront de proposer aux clients une gamme encore plus large de services.

L'association entre AiM et Sword Suisse génèrera immédiatement des synergies, les deux sociétés évoluant dans des secteurs complémentaires, tant au niveau marchés qu'au niveau expertises.

(AOF) - En anticipation du communiqué du 28 Juillet qui présentera les comptes du premier semestre, Sword annonce une surperformance en termes de croissance organique. Cette croissance organique, qui était de 17 % au premier trimestre est de 24,7 % au deuxième trimestre. La croissance du semestre ressort donc à 20,9 %. Le groupe d'informatique a également annoncé l'acquisition d'AiM, une société de Services spécialisée en Cloud & Infrastructure, Mobilité, Business Solutions & Data Intelligence, basée à Genève, Lausanne et Sion.

