Sword Group : hausse de 10,6% de son chiffre d'affaires semestriel

Côté perspectives, l'objectif de chiffre d'affaires 2023, sans AAA, est de 280 millions d'euros et l'objectif de rentabilité associé de 12,5 %, tout en finançant pour 1,2 million d'euros la création de 2 Business Units spécialisées en IA (une à Barcelone, une à Glasgow).

(AOF) - Sword Group, présent dans les logiciels et les services informatiques, a dévoilé ses résultats du premier semestre. Il en ressort un chiffre d’affaires consolidé de 146,1 millions d'euros, en hausse de 10,6% contre 132 millions d'euros l'an passé à la même période. Son Ebitda ressort à 17,8 millions d'euros contre 17,2 millions pour une marge de 12,2% (contre 13%). La Société AAA, société de recrutement et filiale du Groupe en Ecosse, a été déconsolidée du compte d’exploitation le 1er Juin 2023, afin de permettre à Sword de se concentrer sur son coeur de métier.

