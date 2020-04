SWORD GROUP : croissance interne de 10,3% au premier trimestre

(AOF) - La croissance organique du 1er trimestre 2020 de Sword Group de 10,3 % se répartit comme suit Software : - 8,4 % et Services : + 12,8 %. Le chiffre d'affaires a atteint 51,7 millions d'euros. La division Software est en décroissance, principalement à cause du report de chiffre d'affaires licences qui avait été budgété au premier trimestre. La division Services subit les effets de la crise du Coronavirus, essentiellement à cause d'une baisse de productivité liée à la nouvelle organisation du travail et de l'arrêt des projets liés à la gestion des événements de l'Union européenne.

La marge d'Ebitda a atteint 13,9%.

Sans la crise du Coronavirus, Sword Group prévoyait une croissance organique de 12 % associée à une marge d'Ebitda d'au moins de 13 %.

Le groupe envisage deux périodes dans l'année 2020. Dans la période de confinement dur que nous connaissons actuellement partout dans le monde, le Software risque de continuer à connaître des reports de commandes de licences. Pour le Service, il existe risque supplémentaire de réduction de la production lié à des reports de certains projets qui devront être réalisés post-confinement.

Dans la période post-confinement; y aura une période de reprise de quelques semaines pour parvenir à un retour à la normale. A l'issue de cette période, Sword Group pourrait envisager une surperformance du software grâce à un chiffre d'affaires licences en croissance forte.

