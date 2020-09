Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sword Group : cession des filiales françaises Cercle Finance • 30/09/2020 à 10:45









(CercleFinance.com) - Sword Group a annoncé mardi la signature du contrat définitif portant sur la cession de ses filiales françaises par le fonds de capital-investissement Argos et l'équipe de direction actuelle de Sword France. Le périmètre de l'opération englobe les activités services des filiales françaises, les activités internationales de logiciels auprès des offices nationaux de marques et brevets, ainsi que les logiciels à destination du marché français dans les domaines de la santé, du renseignement et de la relation client, indique le groupe dans un communiqué. La société de conseil précise que ce périmètre a généré un chiffre d'affaires de 60 millions d'euros sur l'année 2020. Suite à la transaction, Sword prévoit de se concentrer sur ses activités de services au Royaume-Uni, en Belgique, au Luxembourg, en Grèce, en Suisse, au Moyen-Orient et en Amérique du Nord. L'entreprise poursuivra par ailleurs l'ensemble de ses activités dans les logiciels en France, à l'exclusion des produits faisant partie du périmètre cédé. Son chiffre d'affaires consolidé pour 2020 dépassera significativement les 200 millions d'euros.

Valeurs associées SWORD GROUP Euronext Paris -1.56%