Sword Group annonce une cession " extrêmement relutive "

(AOF) - Sword Group a signé un contrat de vente avec Riskonnect, prévoyant la cession des activités GRC dans un délai d’environ six semaines afin d’obtenir les autorisations des autorités de régulation. Le groupe présent dans les logiciels et les services informatiques prévoit ainsi " de faire une opération financière extrêmement relutive dans l’intérêt de sa pérennité, de sa croissance future et de sa valorisation ". Des détails seront fournis lors de la prochaine réunion SFAF (Société française des analystes financiers).

Sword Group précise d'ores et déjà que le business plan 2021-2025, en termes consolidé, reste inchangé malgré la cession de cette activité, et ce grâce à sa surperformance en termes de croissance organique.

" Les objectifs globaux des chiffres d'affaires et Ebitda mentionnés dans ce business plan seront atteints et même dépassés ", se félicite la société. La marge d'Ebitda pourrait être de 12 % et non pas de 13 %.

La position cash nette du groupe " va croître de manière très significative et permettra entre autres de financer de nouvelles acquisitions ".

AOF - EN SAVOIR PLUS

Informatique / SSII : opportunités du télétravail

Après les ingénieurs « offshore » employés en Inde ou en Europe de l'Est pour les missions à faible valeur ajoutée, ce sont désormais les fonctions les plus spécialisées qui sont concernées. Capgemini estime que le développement du travail à distance lui permettra de générer des économies de coûts supplémentaires et de mobiliser ses collaborateurs plus efficacement sur le plan international. Le groupe, dont l’organisation devrait reposer sur 40 à 50 % de télétravail, évalue le gain potentiel à moyen terme de 1 à 1,5 point sur le taux de marge (11,9% ). Sopra-Steria et Atos se penchent également sur ce mode d’organisation . Les acteurs sont néanmoins conscients des limites car le télétravail ne conviendra pas à tous les salariés.