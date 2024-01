Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Sword: en recul après son point d'activité information fournie par Cercle Finance • 25/01/2024 à 15:35









(CercleFinance.com) - Sword recule de 2% après l'annonce d'un chiffre d'affaires du quatrième trimestre 2023 à 71,5 millions d'euros (+12,6% en organique) et d'une marge d'EBITDA de 12%, contre 13,2% sur la période correspondante en 2022.



'La performance du quatrième trimestre est en adéquation avec notre budget qui prenait en compte l'anticipation d'une croissance durable située entre 13 et 15% par an jusqu'en 2028, et le démarrage de contrats importants en Suisse et au BeLux', indique la société.



Sword prévoit en 2024 un chiffre d'affaires supérieur à 316 millions d'euros, hors croissance externe. Il doit présenter en mars prochain un plan stratégique pour son business plan 2024-2028, qui prévoit une rentabilité constante et une croissance supérieure à 13% par an.





Valeurs associées SWORD GROUP Euronext Paris -2.10%