Sword en nette hausse grâce à une fin d'année favorable

(AOF) - L'action Sword gagne 5,85% à 40,70 euros et se classe ainsi parmi les plus fortes hausses du marché SRD après avoir dévoilé une rentabilité en forte hausse au quatrième trimestre. Sur cette période, le groupe présent dans les logiciels et les services informatiques a connu une hausse de 2 points de sa marge d'Ebitda à 15%.

Le chiffre d'affaires du quatrième trimestre 2021 se monte à 59,7 millions d'euros en termes consolidés et à 55,2 millions d'euros sans prendre en compte l'acquisition de la société AiM intégrée au périmètre le 1er juillet 2021. La croissance organique est ressortie à 21,9 %.

" Le groupe avait établi son Business Plan 2021 sur une hypothèse de croissance organique de 13 %. Sword a surperformé en termes de croissance tout en conservant ses objectifs de rentabilité et même en les dépassant " se félicite la société.

La position cash nette, anciens standards, excluant tous les retraitements IFRS16, s'élève à 55 millions d'euros à fin décembre 2021.

Cette année, le groupe prévoit de surperformer et il anticipe une croissance organique de 15 %, soit de deux points supérieure au Business Plan 2025.

