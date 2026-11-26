Swissquote prend 3% à 33,2 CHF à Zurich, en dépit de propos mitigés de la part de Deutsche Bank, qui maintient sa recommandation à l'achat sur le titre du fournisseur suisse de services financiers et de courtage en ligne, mais abaisse son objectif de cours de 59 à 51 CHF.

"Les courtiers nordiques ont enregistré une reprise de leur activité quotidienne de courtage en octobre par rapport au mois précédent, bien que le nombre de transactions soit resté inférieur à celui de l'année précédente", note la banque allemande.

"Leurs résultats du 3e trimestre 2026 illustrent également l'incidence du mix des transactions sur la conversion de l'activité en revenus", poursuit Deutsche Bank, qui relève ainsi des signaux mitigés de la part des pairs de Swissquote, tels que Nordnet et Avanza.

"Concernant Swissquote, nous constatons peu de signes d'une reprise durable des revenus liés aux transactions et adoptons une approche plus prudente quant à ses perspectives bénéficiaires", prévient l'établissement germanique.