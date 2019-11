SwissLife Asset Managers reste sous-pondérée sur le haut rendement

In fine, elle préfère donc rester sous-pondérée sur le haut rendement.

(AOF) - La remontée récente des rendements a donné une idée très claire de la manière dont le risque de duration pouvait affecter un portefeuille. C'est ce que note SwissLife Asset Managers dans ses Perspectives Conjoncture de novembre 2019. Même les taux américains ne sont pas attrayants, puisque le rendement des bons du Trésor à dix ans oscille entre 1,5% et 2% depuis quelques mois. Les écarts de rendement de rendement des obligations de premier ordre et à haut rendement avoisinent leurs moyennes de long terme, ce qui n'incite pas à la surpondération pour le moment, indique la société de gestion.

