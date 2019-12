SwissLife AM prévoit une hausse de la paire USD/JPY au cours des trois prochains mois

(AOF) - La tendance haussière de la paire dollar américain-yen japonais (USD/JPY) depuis août a presque cessé en novembre et décembre malgré le climat favorable au risque des marchés financiers. C'est ce que relève SwissLife Asset Managers dans ses dernières « Perspectives » consacrées aux devises. Dans un contexte politique un peu moins tendu et sachant que l'économie japonaise devrait pâtir du relèvement récent de la taxe sur la consommation, le gestionnaire d'actifs prévoit une hausse de la paire USD/JPY au cours des trois prochains mois. Vers 14h, le dollar est quasi stable à 109,41 yens.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2019 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF.

AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.