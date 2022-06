SwissLife AM ouvre sa plateforme de gestion en dette infrastructure aux investisseurs tiers

(AOF) - Le fonds «Swiss Life Loan Fund (LUX) S.A., SICAV-SIF –ESG Infrastructure Debt», géré jusqu’à présent exclusivement pour le compte des compagnies d’assurance du groupe SwissLife, est maintenant ouvert aux investisseurs institutionnels. Une vingtaine d’investissements dans dix secteurs et neuf pays a déjà été réalisée. Le fonds vise à lever 2,5 milliards d’euros de capitaux au total. l

