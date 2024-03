Swisscom va racheter Vodafone Italia pour 8 milliards d’euros

Swisscom espère finaliser son rachat de Vodafone Italia, soumise à l’approbation des autorités réglementaires, au premier trimestre 2025 ( AFP / Arnd Wiegmann )

Swisscom, l'opérateur historique de télécoms en Suisse, va racheter la filiale italienne du géant britannique Vodafone pour 8 milliards d'euros dans l'objectif de la fusionner avec sa propre filiale Fastweb.

Ce rachat doit lui permettre de se renforcer en Italie, le marché où il enregistre déjà sa plus forte croissance grâce à Fastweb, rachetée en 2007, a annoncé vendredi Swisscom dans un communiqué, précisant avoir signé un accord contraignant avec Vodafone.

Pour le groupe britannique, qui a plusieurs fois repoussé des avances du français Iliad, cette transaction marque "la troisième et dernière étape" d'une réorganisation de ses activités en Europe, après la cession de sa branche en Espagne et de la fusion au Royaume-Uni avec Three UK du conglomérat hongkongais CK Hutchinson, a souligné sa directrice générale, Margherita Della Valle, dans un communiqué séparé.

La vente de cette filiale en Italie et de ses activités en Espagne vont permettre à Vodafone d'engranger 12 milliards d'euros de liquidités, a précisé la patronne de Vodafone, précisant que le groupe compte reverser 4 milliards d'euros à ses actionnaires sous la forme de rachat d'actions.

Le groupe suisse entend lui aussi soigner ses actionnaires à l'issue de cette transaction, soumise à l’approbation des autorités réglementaires et qu'il espère boucler au premier trimestre 2025.

Swisscom, dont le dividende se monte à 22 francs suisses (22,86 euros) par action pour 2023, compte le relever à 26 francs suisses pour l'exercice 2025, précisant que le versement prendra effet en 2026 après la clôture des comptes 2025. Il compte l'augmenter encore ensuite grâce aux économies d'échelle et synergies attendues, évalués à 600 millions d'euros par an.

En 2023, Swisscom a généré un chiffre d'affaires de 11 milliards de francs suisses ( AFP / Arnd Wiegmann )

La transaction, qui sera réglée en liquidités et financée par emprunt, va augmenter la dette de l'opérateur qui assure cependant que son bilan restera solide.

A 10H27 GMT, l'action Swisscom gagnait 2,66% à 517,20 francs suisses, à contre-tendance du SMI, l'indice de référence de la Bourse suisse (-0,02%). A la Bourse de Londres, le titre Vodafone s'adjugeait grimpait de 3,25% à 68,24 pence.

La fusion de Vodafone et Fastweb va créer "un concurrent solide sur le marché des télécoms le plus difficile en Europe", a réagi Mark Diethelm, analyste chez Vontobel, dans un commentaire boursier. C'est "un "saut quantique" pour Swisscom, a estimé Christian Bader, analyste à la Banque cantonale de Zurich, dans une note de marché.

En 2023, Swisscom est parvenu à faire croître son chiffre d'affaires de 0,2% à 11 milliards de francs suisses, en grande partie grâce à Fastweb.

"Nous sommes convaincus par la logique industrielle de cette fusion. Fastweb et Vodafone Italia se complètent idéalement", a assuré Christoph Aeschlimann, le directeur général de Swisscom, cité dans le communiqué.Selon Swisscom, l'entité combinée sera plus solide et garantira des niveaux d'investissement durables à long terme dans les infrastructures en Italie.