Swisscom : le bénéfice net progresse de 7,2% au 3e trimestre Cercle Finance • 29/10/2020 à 11:24









(CercleFinance.com) - Au 3e trimestre, Swisscom enregistre un CA de 2758 millions de CHF, en recul de 1,3% par rapport au 3e trimestre 2019. Dans le même temps, l'Ebitda progresse de 2,5%, à 1148 millions de CHF. Le bénéfice net s'élève à 430 millions de CHF, en progression de 7,2%, soit un BPA de 8,32 CHF. Pour 2020, Swisscom prévoit toujours un CA net d'environ 11 milliards de CHF et un Ebitda d'environ 4,3 milliards de CHF. Swisscom a l'intention de proposer le paiement d'un dividende inchangé de CHF 22 par action pour l'exercice 2020 lors de l'Assemblée générale de 2021. Ce matin, le titre gagnait 3%, soit la plus forte hausse de l'indice SMI.

Valeurs associées SWISSCOM SIX Swiss Exchange +3.50%