Swisscom: en chute avec une dégradation de broker

(CercleFinance.com) - Swisscom chute de 4% à Zurich, pénalisé par des propos d'UBS qui a dégradé sa recommandation sur le titre de l'opérateur télécoms helvétique de 'neutre' à 'vente' malgré un objectif de cours rehaussé de 490 à 500 francs suisses.



'L'activité promotionnelle revient sur le marché suisse et les investissements devraient être plus élevés pendant plus longtemps', prévient le broker, qui pointe aussi 'une valorisation au plus haut alors que les taux d'intérêt suisses sont sur le point d'augmenter'.





