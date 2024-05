Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Swisscom: émission obligataire de 4 milliards d'euros information fournie par Cercle Finance • 23/05/2024 à 10:15









(CercleFinance.com) - Swisscom annonce avoir émis des obligations pour un montant de 4 milliards d'euros, complétant ainsi le financement de l'acquisition de Vodafone Italia pour 8 milliards d'euros.



Cette acquisition avait été annoncée le 15 mars 2024. Swisscom a réussi à finaliser le financement à des conditions avantageuses avant la clôture prévue au premier trimestre 2025.



Après avoir émis 1,145 milliard de francs suisses en obligations domestiques début mai 2024, Swisscom Finance B.V. a émis 4 milliards d'euros d'obligations à taux fixe en cinq tranches dans le cadre de son programme Euro Medium Term Notes de 10 milliards d'euros, garanti par Swisscom SA.



Le reste du financement sera assuré par un prêt bancaire à terme de 3 milliards d'euros.





Valeurs associées SWISSCOM Swiss EBS Stocks -0.36%