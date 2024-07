Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Swisscom: confirme ses objectifs sur l'année 2024 information fournie par Cercle Finance • 31/07/2024 à 11:22









(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires du groupe est resté à peu près au même niveau au 1er semestre 2024, à 5454 millions de CHF. À taux de change constants, il est en hausse de 0,8%. Dans l'activité principale en Suisse, le chiffre d'affaires a baissé de -1,4% pour passer à 3988 millions de CHF.



Le résultat d'exploitation consolidé avant amortissements (EBITDA) est inférieur de 1,0% à 2279 millions de CHF, à celui de l'exercice précédent. Hors effets exceptionnels et à taux de change constants, la baisse se chiffre à 1,1%.



Le bénéfice net s'inscrit à 836 millions de CHF au 1er semestre 2024 en repli de -1,4% par rapport au 1er semestre 2023 (848 millions de CHF).



Pour l'exercice 2024, Swisscom prévoit un chiffre d'affaires d'environ 11,0 milliards de CHF, un EBITDA de 4,5-4,6 milliards de CHF et des investissements d'environ 2,3 milliards de CHF.





Valeurs associées SWISSCOM 539,00 CHF Swiss EBS Stocks +0,09%