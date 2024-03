Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Swisscom: accords pour l'acquisition de Vodafone Italia information fournie par Cercle Finance • 15/03/2024 à 09:41









(CercleFinance.com) - Swisscom a signé des accords contraignants avec le groupe Vodafone Group plc portant sur l'acquisition de l'intégralité de Vodafone Italia pour 8 milliards d'euros.



Le but est de fusionner l'entreprise avec Fastweb, la filiale italienne de Swisscom.



La transaction financée par un emprunt et sera entièrement réglée en liquidités.



' La transaction constitue une opération cruciale permettant à Swisscom de réaliser son objectif stratégique de croissance rentable en Italie ' indique le groupe.



' Nous sommes convaincus par la logique industrielle de cette fusion. Fastweb et Vodafone Italia se complètent idéalement dans l'optique de dégager une forte valeur ajoutée pour toutes les parties prenantes. Les clients privés comme les clients commerciaux bénéficieront par conséquent de l'offre la plus complète. Swisscom en sortira également grandie dans son ensemble, ce qui lui permettra de maintenir d'importants investissements en Suisse et en Italie.' a déclaré Christoph Aeschlimann, CEO de Swisscom.





