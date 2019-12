Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Swiss Re : vend ReAssure à Phoenix Group Cercle Finance • 06/12/2019 à 11:12









(CercleFinance.com) - Swiss Re annonce la cession de sa filiale ReAssure Group à l'assureur britannique Phoenix Group. Cette activité d'assurance vie est cédée au prix de 3,25 milliards de livres (environ 3,85 milliards d'euros). Dans le cadre de l'accord, Swiss Re recevra un paiement en espèces de 1,2 milliard de livres (environ 1,4 milliard d'euros), des actions de Phoenix représentant une participation de 13% à 17% et aura droit à un siège à son conseil d'administration. Swiss Re a déclaré vouloir déconsolider ReAssure. La transaction devrait être finalisée mi-2020.

Valeurs associées SWISS RE SIX Swiss Exchange +2.41%