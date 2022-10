Swiss Re : une perte plus importante que prévu au cours des 9 premiers mois de l'année

(AOF) - Swiss Re a annoncé une perte nette de 285 millions de dollars pour les neuf premiers mois de 2022 contre un bénéfice de 1,3 milliard de dollars un an plus tôt. Les analystes s'attendaient à une perte de 130 millions de dollars, selon un consensus compilé par la société. La guerre en Ukraine, l'inflation et la volatilité des marchés ont également pesé sur les résultats du réassureur suisse.

Swiss Re avait déjà signalé la semaine dernière que l'ouragan Ian lui coûterait 1,3 milliards de dollars.

"Les neuf premiers mois de cette année ont été marqués par une confluence d'événements", a déclaré le directeur général Christian Mumenthaler.

" Si P&C Re a été considérablement affectée par ces vents contraires, toutes les autres activités affichent de bonnes performances et sont en bonne voie pour atteindre leurs objectifs financiers pour 2022," a-t-il ajouté.

Sa division d'assurance dommages a essuyé une perte de 283 millions sur neuf mois, contre un bénéfice de 1,5 milliard un an plus tôt, a détaillé le groupe suisse en raison d'une baisse des résultats d'investissement et de frais de dédommagements plus élevés, à 2,5 milliards de dollars, face à l'ouragan Ian, aux inondations en Australie et en Afrique du Sud ainsi que des tempêtes de grêle en France.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Une belle dynamique de développement pour l'assurance-vie française

La progression de l'assurance-vie se poursuit au fil des mois. Sur les quatre premiers mois de l'année, les cotisations ont atteint 53,7 milliards d'euros, un niveau inégalé depuis plus de dix ans. A 10,5 milliards d'euros, la collecte nette retrouve elle aussi son niveau le plus élevé depuis 2011 sur une période similaire. Au final, à fin avril 2022, les encours des contrats d'assurance vie ont atteint 1.847 milliards d'euros, en croissance de 1,1% sur un an. Ces bonnes performances sont en partie liées au succès croissant du PER (Plan d'Epargne Retraite). Depuis le début de l'année 2022, les PER commercialisés par un assureur ont affiché 592.000 assurés supplémentaires et 9,3 milliards d'euros de versements. Fin avril 2022, 3,2 millions d'assurés détenaient un PER, ce qui représentait un encours de 39 milliards d'euros. Sans tenir compte des transferts, 87 % des nouveaux titulaires d'un PER (à fin décembre 2021) l'avaient souscrit auprès d'un assureur.