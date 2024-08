Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Swiss Re: titre un hausse, un broker relève sa cible information fournie par Cercle Finance • 23/08/2024 à 17:12









(CercleFinance.com) - Swiss Re gagne plus de 1% à Zurich, après que RBC a annoncer relever son objectif de cours sur le titre de 114 à 120 francs suisses, tout en confirmant son opinion de 'performance en ligne avec le secteur'.



Dans une note de recherche, l'analyste salue l'attention porté par le réassureur à la bonne exécution de ses métiers et à l'amélioration de la résistance de son activité.



RBC fait remarquer que le groupe suisse a achevé le premier semestre avec un rendement sur fonds propres (ROE) de 20%, ce qui devrait lui permettre de reconstituer ses réserves.



L'intermédiaire souligne que l'arrivée du nouveau directeur général Andreas Berger devrait par ailleurs insuffler une nouvelle dynamique à l'entreprise, sans toutefois nécessiter un changement d'orientation stratégique majeur.



Ces éléments conduisent RBC à revoir à la hausse de 5% ses estimations de résultats sur le groupe, d'où le relèvement de sa cible.





Valeurs associées SWISS RE 117,85 CHF Swiss EBS Stocks +1,68%